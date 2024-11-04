Омск-Информ
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·Общество

Метели будут заметать дороги.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в среду, 6 ноября, в Омской области ожидается метель. Синоптики обещают мокрый снег и ветер порывами до 16–18 м/с.
Температура воздуха составит –2...+3 градуса. Местами по региону возможны гололедица, налипание мокрого снега и снежные заносы на дорогах.
Метель сохранится и в четверг, 7 ноября. Ночью в северной части региона синоптики обещают сильный снег и порывы ветра 9–14 м/с. В некоторых районах ветер может усилиться до 15–20 м/с, а местами до 23 м/с.
Днем также ожидаются снегопад и сильный ветер. Температура составит –2...–7 градусов. По-прежнему возможны гололедица, налипание мокрого снега и снежные заносы на дорогах.
·Общество

Метели будут заметать дороги.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в среду, 6 ноября, в Омской области ожидается метель. Синоптики обещают мокрый снег и ветер порывами до 16–18 м/с.
Температура воздуха составит –2...+3 градуса. Местами по региону возможны гололедица, налипание мокрого снега и снежные заносы на дорогах.
Метель сохранится и в четверг, 7 ноября. Ночью в северной части региона синоптики обещают сильный снег и порывы ветра 9–14 м/с. В некоторых районах ветер может усилиться до 15–20 м/с, а местами до 23 м/с.
Днем также ожидаются снегопад и сильный ветер. Температура составит –2...–7 градусов. По-прежнему возможны гололедица, налипание мокрого снега и снежные заносы на дорогах.