Омск-Информ
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·Общество

Глава региона посетил экскурсию.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил омский завод кондитерских изделий «Сладонеж». Вместе с семьей он побывал на экскурсии и попробовал конфеты.
– Поддерживаем омских производителей и развиваем промышленный туризм, – сообщил Хоценко в своем ТГ-канале.
Отметим, что летом Хоценко с семьей также посетил Ачаир. Там глава региона окунулся в источник.
·Общество

Глава региона посетил экскурсию.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил омский завод кондитерских изделий «Сладонеж». Вместе с семьей он побывал на экскурсии и попробовал конфеты.
– Поддерживаем омских производителей и развиваем промышленный туризм, – сообщил Хоценко в своем ТГ-канале.
Отметим, что летом Хоценко с семьей также посетил Ачаир. Там глава региона окунулся в источник.