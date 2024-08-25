Губернатор Омской области ощутил особую атмосферу места после экскурсии митрополита Омского и Таврического Дионисия.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поделился впечатлениями от посещения Ачаирского монастыря. Главу региона пригласил митрополит Омский и Таврический Дионисий.

И Хоценко, недолго думая, прихватил семью и «команду правительства», отправился в Ачаир в минувшую субботу, 24 августа.

Глава региона проникся особенной атмосферой места и окунулся в источнике, который был освящен Патриархом Алексием II в 90-е годы прошлого столетия.

Как живописует сайт епархии, Виталия Хоценко у Святых врат обители встречали митрополит Дионисий и игумения Таисия (Пилипчук). Гости помолились у памятника святителю Николаю Чудотворцу и посетили монастырский музей, рассказывающий о новомучениках и гонениях на Церковь в XX столетии, а также побывали в монастырском соборе Успения Пресвятой Богородицы и спустились в нижний храм, где помолились у гробницы митрополита Феодосия, основавшего Ачаирскую обитель.

- Место особенное, наполненное любовью к людям, Богу и нашей стране. Окунулся в теплый источник,- заявил Хоценко.

После чего пригласил омичей в Ачаирский монастырь.