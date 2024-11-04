По словам эксперта, с ее голосом ассоциируется Омск.
Двукратный олимпийский чемпион, хоккейный эксперт Александр Кожевников дал советы омскому «Авангарду», игра у которого в этом сезоне идет не очень хорошо. Как сообщает Sports.ru, он призвал вернуть Антона Курьянова, Дмитрия Рябыкина, Александра Свитова, Максима Сушинского, а также диктора Надежду Демичеву.
– Первый шаг напрашивается: вызывайте легенд омского хоккея – Курьянова, Рябыкина, Свитова, Сушинского. Они не временщики, в регионе на всю жизнь, для них «Авангард» – не страна дураков. Думаю, эти ребята подскажут, что пора менять курс. Хватит возиться с иностранцами, дайте шанс своей молодежи. И начните с мелочей – первым делом верните женщину-диктора, с голосом которой много десятилетий ассоциировался Омск, – сказал Кожевников.
Напомним, 31 октября «Авангард» потерпел очередное поражение в матче с тольяттинской «Ладой».