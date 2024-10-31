Омск-Информ
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·Спорт

Матч завершился со счетом 1:3.

Сегодня, 31 октября, на домашней «G-Drive Арене» прошел матч между омским «Авангардом» и тольяттинской «Ладой». Игра завершилась проигрышем «ястребов».

В первом периоде гости забили гол в ворота омичей. «Авангард» отыграться не смог, и команды ушли на перерыв. Во втором периоде «ястребы» сравняли счет, но уже очень скоро «Лада» снова вырвалась вперед. Счет стал 1:2.

В третьем периоде гости снова забросили шайбу в пустые ворота «Авангарда». Это произошло за минуту до конца матча. Омичи уже ничего не смогли предпринять, матч завершился поражением.

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·Спорт

Матч завершился со счетом 1:3.

Сегодня, 31 октября, на домашней «G-Drive Арене» прошел матч между омским «Авангардом» и тольяттинской «Ладой». Игра завершилась проигрышем «ястребов».

В первом периоде гости забили гол в ворота омичей. «Авангард» отыграться не смог, и команды ушли на перерыв. Во втором периоде «ястребы» сравняли счет, но уже очень скоро «Лада» снова вырвалась вперед. Счет стал 1:2.

В третьем периоде гости снова забросили шайбу в пустые ворота «Авангарда». Это произошло за минуту до конца матча. Омичи уже ничего не смогли предпринять, матч завершился поражением.

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