Практика раздачи в аренду муниципального имущества с последующей его приватизацией оборачивается коммунальными скандалами.

Старт отопительного сезона в Омске традиционно изобилует различными техническими ЧП и юридическими коллизиями, которые могут обернуться либо ограничениями в теплоснабжении многоквартирных домов, либо неожиданным подоражением тепловой энергии. Именно второй вариант грозит жильцам 9-этажного дома, расположенного по адресу: проспект Менделеева, 41. По каким-то своим соображениям строители, сдавшие объект в эксплуатацию в 1992 году, разместили тепловой узел дома не как обычно в подвале, а в отдельном здании-пристройке, расположенном, правда, по тому же адресу. На качество теплоснабжения это никак не влияло, но со временем все квартиры были приватизированы, а тепловой узел оказался за границами земельного участка, на котором расположена прочая общая долевая собственность. Бойлерная осталась в пристройке, которая стала собственностью муниципальной.

Муниципалитет, в лице департамента имущественных отношений администрации Омска, стал сдавать пристройку в аренду коммерческим структурам. В число общих 508,5 квадратных метра сдаваемых помещений входили и 35 «квадратов» общедомового теплового узла. Управляющая компания (в данном случае «Еврокомфорт»), которая в силу положений действующего законодательства обязана обслуживать тепловые пункты, каких-либо собственных условий арендаторам не выдвигала, поскольку те до поры до времени предоставляли ей доступ в бойлерную.

В 2017 году в пристройку на Менделеева, 41, въехал магазин-бар «Бирхаус», и это оказался особенный арендатор. Поначалу все шло как обычно, и в 2022 году депумущества согласился на заключение очередного 5-летнего договора аренды с «Бирхаусом» (в лице индивидуального предпринимателя Александра Данилюка). Однако уже в сентябре текущего года Данилюк обратился в департамент с заявлением о намерении окончательно выкупить помещение. Он указывал на то, что по закону (№159-ФЗ) как субъект малого и среднего предпринимательства имеет преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества. Департамент предпринимателю отказал, в связи с чем рассмотрение спора продолжилось в Арбитражном суде Омской области.

В суде представители департамента настаивали на том, что:

– …осуществить мероприятия, направленные на отчуждение объекта недвижимости, не представляется возможным… земельный участок с кадастровым номером 55:36:070102:616, занимаемый многоквартирным домом и арендуемым Данилюком А. Н. зданием, является объектом права общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме, также в арендуемом по Договору здании, расположенном по адресу: г. Омск, просп. Менделеева, д. 41, находится тепловой узел многоквартирного жилого дома.

По идее, эту позицию должны были как-то поддержать представители УК «Еврокомфорт», но они в суд просто не пришли. Неизвестно, в какой мере это повлияло на решение арбитража, но суд юристы мэрии проиграли вчистую.

Параллельно с судебными заседаниями споры из-за бойлерной шли и во дворе МКД на Менделеева, 41.

– К нам на общее собрание собственников жилья пришли представители «Еврокомфорта» и стали убеждать: «Вы не переживайте, «Бирхаус» пристройку выкупит, но для вас ничего не изменится». А мы вот все равно переживаем. Ну не верим мы в доброго дядю, который будет иметь в собственности помещение, а часть его бесплатно предоставлять соседям, то есть нам. Мы боимся, что нам придется платить за аренду собственного теплового узла, – рассказала старшая по дому Юлия Рыжих.

По мнению депутата Законодательного собрания Омской области Владимира Казанина,опасения жильцов не лишены оснований. Как ведущему программы «Управдом» (выходит на 12 канале), ему неоднократно приходилось вникать в подобные ситуации.

– Это очень распространенная в Омске практика. «Спасибо» надо сказать отдельным предыдущим градоначальникам, при которых пристройки к МКД, оказавшиеся в муниципальной собственности, раздавалиcь направо и налево. Формально радели за развитие малого бизнеса, а в результате получили серию скандалов, поскольку новые собственники отказывались пускать специалистов управляющих компаний к инженерным коммуникациям. Бывали случаи вызовов полиции и обращений в прокуратуру, – прокомметировал положение дел депутат.

По его словам, как только пристройка будет выкуплена, единственным сдерживающим фактором для нового собственника останется только Федеральный закон «О теплоснабжении», которым предусматривается ответственность за создание препятствий доступа к услугам в сфере теплоснабжения. Впрочем, этот закон не мешает новому собственнику обратиться в суд с требованием о перемещении теплового узла. И тогда все может пойти по сказочному сценарию, согласно которому арендатор-лиса выгнал бывшего владельца-зайца из его же избушки. Современная сказка тоже будет невеселой, поскольку неясно, кто будет платить за перемещение теплового узла и в какие сроки такое перемещение вообще может быть осуществлено.

– Решение арбитража можно и нужно обжаловать. Резолюция суда гласит, что раз наличие в пристройке общедомового имущества не было препятствием для сдачи помещения в аренду, значит и право собственности на него можно оформить. Но это не так. Сдавать в аренду общее имущество можно, а вот отчуждать можно исключительно с 100-процентного разрешения собственников, полученного на общем собрании, – пояснил Владимир Казанин.

По его мнению, под вопрос следует поставить законность первоначальной передачи спорной пристройки вместе с чужим долевым имуществом в муниципальную собственность. Депутат не стал как-либо связывать эту распространенную в Омске практику с последующим странным бессилием юристов мэрии, раз за разом проигрывающих арендаторам дела в судах.

Как стало известно «Омск-информу», собственники квартир дома на Менделеева, 41, готовят коллективный иск к департаменту имущественных отношений о признании незаконным передачи здания-пристройки в муниципальную собственность. Поскольку подобная передача не уникальна, дело может быть резонансным. Редакция будет следить за развитием событий.