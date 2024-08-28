Омск-Информ
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·Общество

Возглавил штаб глава муниципального района. В целях безаварийного прохождения отопительного сезона штаб будет собираться еженедельно.

Глава Омского района Геннадий Долматов провел оперативный штаб по подготовке объектов коммунального комплекса Омского муниципального района к отопительному сезону 2024-2025 годов. Руководители организаций коммунальной сферы доложили о мероприятиях по обеспечению готовности котельных и инженерных сетей и завозу топлива.

Как отметил глава района, особое внимание будет уделено объектам социальной сферы. Добавим, что такие штабы под руководством главы района будут проходить еженедельно.

·Общество

Возглавил штаб глава муниципального района. В целях безаварийного прохождения отопительного сезона штаб будет собираться еженедельно.

Глава Омского района Геннадий Долматов провел оперативный штаб по подготовке объектов коммунального комплекса Омского муниципального района к отопительному сезону 2024-2025 годов. Руководители организаций коммунальной сферы доложили о мероприятиях по обеспечению готовности котельных и инженерных сетей и завозу топлива.

Как отметил глава района, особое внимание будет уделено объектам социальной сферы. Добавим, что такие штабы под руководством главы района будут проходить еженедельно.