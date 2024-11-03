Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Панцири огромных рептилий помыли водой с щеточкой.

Сотрудники Большереченского зоопарка решили порадовать банными процедурами двух шпороносных черепах, Сару и Самсона. Их панцири тщательно помыли и оттерли щеточкой до блеска.

– Вода для сухопутных черепах необходима не только в качестве питья, но и для чистки тела и стимуляции работы кишечника. Поэтому специалисты зоопарка периодически устраивают для этих двух гигантов банные процедуры, – уточнили в зверинце.

Шпороносная черепаха – самая крупная африканская наземная черепаха и третья по величине в мире. Это необыкновенно сильные рептилии с мощными лапами со шпорами, приспособленными копать. Живут они до 70 лет.

·Общество

Панцири огромных рептилий помыли водой с щеточкой.

Сотрудники Большереченского зоопарка решили порадовать банными процедурами двух шпороносных черепах, Сару и Самсона. Их панцири тщательно помыли и оттерли щеточкой до блеска.

– Вода для сухопутных черепах необходима не только в качестве питья, но и для чистки тела и стимуляции работы кишечника. Поэтому специалисты зоопарка периодически устраивают для этих двух гигантов банные процедуры, – уточнили в зверинце.

Шпороносная черепаха – самая крупная африканская наземная черепаха и третья по величине в мире. Это необыкновенно сильные рептилии с мощными лапами со шпорами, приспособленными копать. Живут они до 70 лет.