Омск-Информ
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·Общество

После срочной службы молодой человек записался добровольцем на спецоперацию. Его не стало 25 августа.

В селе Элита Москаленского района Омской области простились с 23-летним участником специальной военной операции Юрием Паньшиным.

Юрий Паньшин родился 22 февраля 2001 года. Окончил 9 классов Ильичевской школы. В селе Элита окончил техникум по специальности «тракторист».

– По характеру был спокойным, уравновешенным молодым человеком. Избегал конфликтных ситуаций. Принимал активное участие в общественной и спортивной жизни техникума и группы, – рассказали о парне в Москаленском МО ВПП «Единая Россия».

Юрий Паньшин проходил срочную военную службу в рядах ВС РФ в 2020–2021 годах. А потом ушел добровольцем на СВО. Погиб 25 августа под Авдеевкой.

2372
·Общество

После срочной службы молодой человек записался добровольцем на спецоперацию. Его не стало 25 августа.

В селе Элита Москаленского района Омской области простились с 23-летним участником специальной военной операции Юрием Паньшиным.

Юрий Паньшин родился 22 февраля 2001 года. Окончил 9 классов Ильичевской школы. В селе Элита окончил техникум по специальности «тракторист».

– По характеру был спокойным, уравновешенным молодым человеком. Избегал конфликтных ситуаций. Принимал активное участие в общественной и спортивной жизни техникума и группы, – рассказали о парне в Москаленском МО ВПП «Единая Россия».

Юрий Паньшин проходил срочную военную службу в рядах ВС РФ в 2020–2021 годах. А потом ушел добровольцем на СВО. Погиб 25 августа под Авдеевкой.

2372