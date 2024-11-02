С замглавы Минприроды и старожилом регионального кабмина Александром Володевым продлили контракт на год.

Сегодня, 2 ноября, в правительстве Омской области произошло кадровое назначение. С заместителем министра, директором департамента экологической безопасности Минприроды Александром Володевым продлили контракт на год с сегодняшнего дня.

Специалист работает в правительстве по линии экологической безопасности с 2005 года. Возглавлял департамент при Минприроды с августа 2019 года. А с мая 2021 года получил еще и должность заместителя главы министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что у чиновников в облправительстве закончились однолетние контракты. С 1 ноября переназначены начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко и начальник Государственной жилищной инспекции Омской области Александр Киреев.