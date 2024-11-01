Жители одного из домов в Центральном округе бьют тревогу.

Сегодня, 1 ноября, в одном из омских пабликов появилась жалоба от старшего по дому № 31/2 по улице Успенского в Центральном округе. По словам омича, с 23 сентября в доме сложилась аварийная ситуация: подвал жилого дома топит горячей водой.

– В подъездах постоянно пар, сырость и плесень в квартирах, – рассказал старший по дому.

По его словам, жители уже обращались в ЖЭК, но это не принесло результатов. Кроме того, он утверждает, что «Тепловые сети» каждый день обещают приехать «завтра», но так и не приехали.