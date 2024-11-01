Омск-Информ
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·Происшествия

На мужчину составили протокол.
Полицейские нашли водителя, который сегодня сбил подростка-велосипедиста во дворе на Степанца. Им оказался 34-летний мужчина на Hyundai Solaris. Омича вызвали в подразделение Госавтоинспекции, где на него составили протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места дорожно-транспортного происшествия).
В Госавтоинспекции также рассказали о состоянии пострадавшего. Он получил травму колена. После осмотра медики отпустили его на амбулаторное лечение.
·Происшествия

На мужчину составили протокол.
Полицейские нашли водителя, который сегодня сбил подростка-велосипедиста во дворе на Степанца. Им оказался 34-летний мужчина на Hyundai Solaris. Омича вызвали в подразделение Госавтоинспекции, где на него составили протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места дорожно-транспортного происшествия).
В Госавтоинспекции также рассказали о состоянии пострадавшего. Он получил травму колена. После осмотра медики отпустили его на амбулаторное лечение.