Инвестор Шамил Шихмирзаев взялся благоустроить территорию в границах улиц 6-я Северная и Осоавиахимовская.
Сегодня, 1 ноября, на заседании архитектурно-градостроительного совета Омска омские архитекторы единогласно одобрили проект жилого комплекса в границах улиц 6-я Северная и Осоавиахимовская. Речь идет о ЖК «Северное сияние», который возводит собственник ресторана «Шато» и сайта БК55 Шамил Шихмирзаев в рамках реновации частного сектора.
Омские общественники позитивно оценили проект, предусматривающий две зоны: активную и тихую.
– Жилой комплекс, что называется, соразмерен человеку, планировкой разделен на активную и тихую зоны. Предусмотрен удобный зеленый променад. Решен вопрос с парковочными местами. Проработана тема необходимой социальной инфраструктуры, – рассказал мэр Сергей Шелест. – Хотелось бы, чтобы таких проектов было больше.
Ранее сам Шамил Шихмирзаев рассказывал, как собственники домов в частном секторе потребовали с него десятки миллионов за землю в центре Омска. Сейчас инвестор решает вопрос с владельцами трех земельных участков на территории под новый микрорайон.