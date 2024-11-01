В премьерном спектакле по одноименной пьесе Ивана Тургенева оказалось много общего с другой новой работой театра – «Камера обскура» по мотивам Набокова.

В начале 151-го театрального сезона Омская драма дуплетом выпустила сразу два премьерных спектакля – «Камера обскура» по Набокову и «Месяц в деревне» по Тургеневу. Объединяет их вечная тема, всегда так вдохновлявшая русских классиков, – тема любви. Несмотря на различие оттенков этих разных постановок, у них похожие сюжетные линии. Герой (героиня) ведет добропорядочную семейную жизнь, пока в один прекрасный день на пути не возникает искушение…

О премьерным спектакле 151-го театрального сезона Омского государственного академического театра драмы «Месяц в деревне» в обзоре редактора театра Натальи Елизаровой.

Режиссером спектакля выступил народный артист России Александр Кузин, известный омичам по спектаклям «Свадьба Кречинского» (2021 г.), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (2018 г.), «Сирано де Бержерак» (2013 г.), «На всякого мудреца довольно простоты» (2011 г.). А. Кузина всегда отличала классическая подача материала, что имело место и на этот раз. При этом новый спектакль далек от тотальной хрестоматийности; он живой, ритмичный, сочный, чрезвычайно эмоциональный и, благодаря усилиям сценографа Андрея Климова, по-старомодному красивый – налет ушедшей дореволюционной эпохи придает ему благородную утонченность.

В отличие от «Камеры обскуры» (реж. Александр Крикливый), в спектакле «Месяц в деревне» героев также внезапно захватывают чувства, но они вовремя притормозили с эмоциями (а может, и не имели их вовсе, а играли в любовь) и катастрофы не случилось.

Первой скрипкой талантливо собранного ансамбля является Анна Ходюн, заслуженный деятель культуры Омской области. Ее Наталья Петровна Ислаева – центральная фигура событий, светило, вокруг которого вращаются все остальные звезды. Женский образ, созданный актрисой, поражает богатством оттенков: мы видим томную и скучающую барыню, лениво разглагольствующую о пустяках, а уже через несколько минут – игривую девчонку с раскрасневшимися щеками, бегущую запускать воздушного змея; еще немного – и героиня снова преображается, превратившись в эдакую коварную змею, выведывавшую любовные секреты у своей простодушной воспитанницы…

Любовь к студенту Беляеву (Тимур Муллин) захватывает Наталью Петровну врасплох. Она полна нерастраченных чувств, но боится любить. И боится себя в этой любви, как боится всякий человек, привыкший к покою и душевному комфорту, но впервые столкнувшийся лицом к лицу с сильными переживаниями… Она в смятении мечется между желанием отказать Беляеву от места, чтобы ее растревоженное сердце успокоилось, и ревностью к своей подопечной Верочке (Алина Заулицкая), которую хочется поскорее спровадить с глаз долой, да хотя бы и отдать замуж за нелепого старика Большинцова (заслуженный артист России Николай Михалевский). По мере нарастания конфликта, когда концентрация энергии усиливается, настоящим пиршеством для глаз становится визуальная игра костюмов главной героини: с началом развития действия они имеют блеклые оттенки, яркость и насыщенные краски появляется позже, когда страсти по-настоящему закипят.

Воздыхателя с многолетним стажем Ракитина сыграл народный артист России Михаил Окунев. «Друг дома» – как метко охарактеризовал Ракитина сам Тургенев – человек одинокий и глубоко несчастный. Не отвечая взаимностью на чувства Ракитина, Наталья Петровна тем не менее властно держит его на коротком поводке своей холеной, маленькой ручкой и в зависимости от обстоятельств использует то как остроумного собеседника на прогулках, то как партнера по партии в вист, то как безотказную жилетку, в которую можно без ущерба для репутации поплакаться всласть.

Ракитин, будучи изначально человеком порядочным и благородным, со временим измельчал: в сладких тенетах бесконечной праздной болтовни и сплетен тамошних обывателей он утратил чувство самоуважения, превратившись в эдакую дуэнью при Ислаевой. Единственной его заботой стала смена настроения капризной Натальи Петровны и бесконечно мучительный вопрос – не надоел ли он ей? Его по-настоящему серьезный поступок, которому предшествовала долгая борьба с самим собой, – решение покинуть имение и вырваться из унизительного положения человека, которым пренебрегают. Но это решение пришло слишком запоздало: его отсутствия не замечают, о нем не сожалеют.

Безусловной удачей премьерной постановки является выход в свет «молодой поросли» артистов – Тимура Муллина в роли учителя Беляева, Алины Заулицкой в роли Верочки, Максима Савенко и Дарьи Березовской, сыгравших слуг, юного Кости Мелкова, которого пригласили на роль маленького барина. Примечательно, что во втором составе спектакля Тимур Муллин и Максим Савенко меняются ролями и первому достается роль слуги, а второму – учителя; таким образом академический театр драмы дает каждому из молодых артистов проявить свой актерский диапазон, раскрыть способности и в эпизодической, и в более крупной роли.

Хорош в роли нарушителя спокойствия почтенного семейства Ислаевых Тимур Муллин (отметим, что молодой человек еще только постигает азы профессии, учась в Омском музыкально-педагогическом колледже). Его учитель Алексей Николаевич далек от традиционного тургеневского образа – непринужденного и непосредственного, но несколько наивного и застенчивого юноши, робеющего пред очами красивой барыни; напротив, в нем явственно чувствуется уверенность и мужская харизма, которые действительно способны увлечь сразу трех разных женщин: хозяйку дома, ее воспитанницу и служанку Катю (Дарья Березовская). Чувство собственного достоинства заставляет Беляева сделать то, на что так долго решался Ракитин, – покинуть дом Ислаевых. Хороша Заулицкая, сыгравшая взросление своей героини: буквально на глазах зрителя простодушный, доверчивый ребенок, столкнувшись двуличием благодетельницы, превращается в дерзкую и отчаянную женщину, способную понять и принять правила игры в том мире, в котором она живет, где брак с богатым человеком является обещанием прочного социального статуса и финансовой независимости. И согласие Верочки на мезальянс с Большинцовым становится хотя и горьким, но вполне осознанным выбором.

В спектакле чрезвычайно интересны и второстепенные персонажи, которые не подвергают себя любовной лихорадке, а подходят к решению вопроса, так сказать, из практических соображений. Небольшая, но яркая комическая сцена у заслуженного артиста России Николая Михалевского, сыгравшего немолодого холостяка Афанасия Ивановича Большинцова. Он сватается к юной Верочке при посредничестве «уездного Талейрана», невероятного циника и пройдохи доктора Шпигельского (заслуженный артист России Сергей Оленберг), который взялся обстряпать дельце, дабы заполучить за свои услуги тройку пристяжных лошадей. Не менее превосходно сыграна сцена «объяснения в любви» Шпигельского с Лизаветой Богдановной (незамужнюю компаньонку сыграла заслуженный деятель культуры Омской области Татьяна Прокопьева), которую можно назвать показательной дрессурой и торжественным гимном записного домостроевца.

На мой взгляд, не совсем точным является назначение на роль хозяина имения Ислаева Руслана Шапорина. Вот так смотришь на него со стороны и поневоле думаешь: ну какие там еще нужны студенты да друзья семьи, если у тебя дома такой Аркадий Сергеевич сидит?..

Похожи ли набоковские и тургеневские герои на нас, современных людей? Еще бы! Какие бы перемены ни происходили в мире, человеческий муравейник живет все теми же страстями и страстишками. И именно поэтому русская классическая литература вечна.