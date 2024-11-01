ВТБ улучшает условия по накопительным счетам.

С ноября ВТБ улучшает условия по накопительным счетам в рублях: на 1 п.п. увеличивается базовая ставка и надбавка за совершение покупок по карте банка. Максимальная приветственная ставка при начислении процентов на минимальный остаток составляет 22 % годовых, при начислении процентов на ежедневный остаток – 21 % годовых.

Если владелец накопительного счета не имеет доступа к приветственному периоду, то он с 1 ноября может получить 20 % годовых при совершении операций по оплате товаров и услуг с помощью любой дебетовой или кредитной карты ВТБ. Кроме того, все текущие преференции для пенсионеров и зарплатных клиентов будут сохранены. Эти счета получают фиксированную надбавку +2 п.п. к базовой ставке.

– Накопительные счета – простой и удобный инструмент для тех, кто хочет получать высокую доходность от своих вложений и при этом всегда иметь возможность ими оперативно управлять, – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. – Это особенно актуально в конце года, когда многие планируют новогодние праздники и путешествия. Мы улучшаем условия по нашим накопительным счетам. В этом году они растут рекордными темпами: клиенты ВТБ открыли уже более 5,1 млн накопительных счетов, а общий объем портфеля накопительных счетов достиг 1,6 трлн рублей. ВТБ располагает целой линейкой накопительных продуктов – это и классический вклад со ставкой до 22 % годовых и вклад с заключением договора по программе долгосрочных сбережений – до 28 % годовых.

Кроме того, с 28 октября ВТБ улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях в среднем на 1 п.п. Максимальную ставку можно получить по депозитам на полгода – до 22 % годовых. И новые, и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21 % годовых на срок 3 или 12 месяцев. При открытии депозита с одновременным заключением договора по программе долгосрочных сбережений процентная ставка составит до 28 % годовых.

К концу года рынок привлечения может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27 %. Для сравнения: в прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23 %. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29 %, против 26 % годом ранее. ВТБ нарастил портфель сбережений физлиц во всех валютах на 35 % с начала года, до 9,3 трлн рублей. К концу текущего года портфель ВТБ превысит 10 трлн рублей. Чаще всего открывают депозиты на полгода (47 %), также увеличивается доля депозитов сроком на 1 год (17 %).

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