Мужчине не понравилось, как представитель закона делал свою работу.

В Омске состоится суд над 38-летним гражданином Республики Таджикистан, которого обвиняют в угрозе убийством. Дело рассмотрит Кировский районный суд.

Как сообщает Следственный комитет, у мужчины убили брата. Ему не понравилось, что следователь, который вел это дело, привлек к уголовной ответственности только одного человека, а не группу лиц. Из-за этого 19 января 2023 года иностранец прислал следователю в мессенджере WhatsApp аудиосообщение с угрозой убийством.

После этого мужчина уехал из страны, но его все равно задержали.