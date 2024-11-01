Омск-Информ
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·Общество

Сегодня с ним простились родственники и односельчане.
Сегодня утром жители деревни Ашеваны простились с 47-летним Ванилом Шамсутдиновым, погибшим на специальной военной операции. Он погиб 19 августа.
Ванил Шамсутдинов был трактористом. До того как заключить контракт с Минобороны, он жил и работал в Ямало-Ненецком автономном округе. У него остались жена и пятеро детей.
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·Общество

Сегодня с ним простились родственники и односельчане.
Сегодня утром жители деревни Ашеваны простились с 47-летним Ванилом Шамсутдиновым, погибшим на специальной военной операции. Он погиб 19 августа.
Ванил Шамсутдинов был трактористом. До того как заключить контракт с Минобороны, он жил и работал в Ямало-Ненецком автономном округе. У него остались жена и пятеро детей.
1057