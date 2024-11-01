Омск-Информ
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·Общество

Его собираются наградить орденом.
Вчера, 31 октября, жители села Золотая Нива Оконешниковского района Омской области простились с погибшим на СВО 20-летним односельчанином – Егором Гришковым. Он погиб 17 октября.
– После школы пошел служить в армию, где заключил контракт с Вооруженными силами РФ, – сообщает администрация района.
Парня представили к награждению орденом Мужества (посмертно).
1449
·Общество

Его собираются наградить орденом.
Вчера, 31 октября, жители села Золотая Нива Оконешниковского района Омской области простились с погибшим на СВО 20-летним односельчанином – Егором Гришковым. Он погиб 17 октября.
– После школы пошел служить в армию, где заключил контракт с Вооруженными силами РФ, – сообщает администрация района.
Парня представили к награждению орденом Мужества (посмертно).
1449