Омск-Информ
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·Общество

Режим был введен еще в августе из-за переувлажнения почвы.

В четверг, 31 октября, опубликовано распоряжение «Об отмене режима чрезвычайной ситуации и уровня реагирования». Документ подписан первым вице-губернатором Омской области Рустамом Мингазовым.

Согласно распоряжению, отменяется не только режим ЧС, но и меры реагирования на это явление.

Этот режим был введен 29 августа из-за переувлажнения почвы. Он позволял фермерам получить страховые выплаты за пострадавший урожай.

·Общество

Режим был введен еще в августе из-за переувлажнения почвы.

В четверг, 31 октября, опубликовано распоряжение «Об отмене режима чрезвычайной ситуации и уровня реагирования». Документ подписан первым вице-губернатором Омской области Рустамом Мингазовым.

Согласно распоряжению, отменяется не только режим ЧС, но и меры реагирования на это явление.

Этот режим был введен 29 августа из-за переувлажнения почвы. Он позволял фермерам получить страховые выплаты за пострадавший урожай.