Чиновники рекомендовали горожанам не ходить по бульвару Архитекторов, пока не закончится ремонт.
Канализационные колодцы на бульваре Архитекторов, в один из которых прошлой ночью упала 6-летняя девочка, закрывали временными крышками. Однако, как сообщили в мэрии, горожане эти крышки регулярно воровали.
– Стоит отметить, что на участке от ул. 70 лет Октября до ул. Крупской продолжает работать техника. В том числе ведется формирование нового основания дороги с выемкой грунта глубиной до полутора метров. Находиться посторонним в пределах реконструируемого объекта не рекомендуется. В условиях плотной городской застройки полностью оградить участки от пешеходных потоков невозможно, поэтому просим омичей быть внимательными и осторожными вблизи зоны проведения работ, – отметили в мэрии.
Департамент строительства вместе с компанией «СтройТраст», которая ремонтирует бульвар Архитекторов, проводят проверку. Чиновники и подрядчик также содействуют полиции.
В мэрии сообщили, что готовы оказать помощь родителям пострадавшего ребенка.