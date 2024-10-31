Девочка ударилась головой. В обстоятельствах происшествия разбираются полиция и прокуратура.
В ночь на 30 октября в Омске на бульваре Архитекторов произошел несчастный случай с 6-летней девочкой. Как сообщает прокуратура, около 00:10 мать с ребенком ждала машину возле кафе. Девочка смотрела наверх, на падающий снег, сделала два шага назад и упала в открытый и неогороженный канализационный колодец.
Девочка получила травму головы. Медики оказали ей помощь и отпустили домой.
– По факту случившегося прокуратура организовала проверку соблюдения органами местного самоуправления законодательства в части надлежащего содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, ограничения доступа детей к потенциально опасным объектам, – сообщили в прокуратуре.
Сотрудники ведомства намерены обратиться в суд, чтобы взыскать с виновников несчастного случая, если таковые найдутся, компенсацию морального вреда для семьи.