Подготовку к лидерским должностям пройдут более 130 студентов.

30 октября в Омском государственном университете путей сообщения состоялось торжественное открытие ежегодной школы командных составов студенческих отрядов Омской области. Это событие объединит более 130 участников студенческих отрядов.

– Мы традиционно запускаем школу подготовки командных составов студенческих отрядов, – отметил Алексей Потейко, заместитель председателя правления МООО «РСО», председатель правления студенческих отрядов Омской области. – Это важнейший этап в формировании, наборе и становлении студенческого отряда. Именно эта школа создает фундамент развития как линейных отрядов, так и штабов образовательных организаций и направлений. Я призываю всех, кто сегодня получил приглашение в эту школу, подойти к этому серьезно, ведь те знания, умения и компетенции, которые предоставляются в этой школе, максимально востребованы в трудовом сезоне и в становлении отряда. Уверен, что школа подготовки командных составов даст очередной шаг в развитии студенческих отрядов Омской области и позволит прирасти численно и качественно.

Участники школы будут проходить подготовку по психологии, педагогике и управлению. Эти знания помогут им в дальнейшей работе в студенческих отрядах. Студенты будут посещать образовательные площадки и лектории с 1 ноября по 25 декабря.

– Мы начали подготовку к новому трудовому семестру-2025, в этой школе у нас будут присутствовать и действующие командные составы руководителей, и те ребята, которые потенциально в скором времени займут эти должности, – рассказал Александр Черепанов, командир Омского регионального отделения МООО «РСО». – Поэтому программа школы предполагает достаточно насыщенный образовательный блок, который включает в себя изучение трудового кодекса, поведения в коллективе, конфликтологию, и, конечно же, будем обновлять, изучать и повторять устав нашей организации, структуру, набор студенческих отрядов.

Школа командных составов студенческих отрядов Омской области – это шанс для начинающих лидеров проявить свои организаторские способности и развить лидерские качества. Во время обучения молодые люди имеют возможность проявить себя, научиться работать в команде и получить опыт, который пригодится им в летний трудовой сезон.

За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и внесли значимый вклад в развитие страны.