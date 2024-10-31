Мужчине грозит до 5 лет колонии.

Прокуратура направила в суд уголовное дело 32-летнего омского водителя, которого обвиняют в гибели 84-летнего пешехода. По версии следствия, мужчина нарушил правила дорожного движения.

Днем 18 августа омич на «Ладе-Гранте» ехал по 1-й аллее СТ «Крона». Перед пешеходным переходом, чтобы не врезаться в попутную машину, он стал тормозить и выехал на встречную полосу движения. В это время дорогу переходил пенсионер. Заметив машину, пожилой человек вернулся на обочину, но автомобиль выехал за пределы проезжей части и все равно сбил его.

От травм пенсионер скончался в больнице.

Водитель признал свою вину. Ему грозит до 5 лет колонии. Дело рассмотрит Центральный районный суд Омска.