Эти инициативы должны сделать улицы российских городов, в том числе Омска, безопаснее.

Накануне Госдума одобрила ряд законопроектов, связанных с нелегальными мигрантами. За ввоз нелегальных мигрантов грозит до 15 лет тюрьмы, а сдать экзамен на знание русского языка можно будет только в госорганизациях. Депутаты отметили, что это начало большой работы, которая позволит навести порядок в сфере миграции. Партия «Новые люди» предложила свои способы решения проблемы.

Первое предложение – ввести «Мигрант ID». Это цифровая система, в которой будет храниться информация о месте жительства и работы иностранца, биометрия. Отдельно там будут указаны сведения о тех нарушениях, которые он совершил на родине и в России. Тогда умные камеры, подключенные к городским системам, упростят поиск мигранта, если он нарушил закон. Эта же система поможет вычислить нелегалов, обнаружив человека, информации о котором нет в базе.

Вторая инициатива касается патентов на работу для мигрантов. «Новые люди» предлагают повысить их стоимость в полтора раза. Сейчас мигранты платят за разрешение на работу в России меньше 7 % от заработка. Это копейки, которые не покрывают даже расходы на безопасность. По подсчетам экспертов, инициатива Нечаева принесет регионам дополнительные 75 млрд рублей в бюджет. Их можно будет направить на благоустройство и безопасность.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков добавляет, что проблему с дефицитом кадров нужно решать комплексно, а не в ущерб безопасности людей.

– России нужна программа мигрантозамещения. Задача – вдвое снизить количество трудовых мигрантов за пять лет, – подчеркивает Владислав Даванков. – Нужно делать ставку на модернизацию производства, а не на дешевую рабочую силу. Нашим компаниям нужны стимулы для автоматизации и роботизации. Это поднимет экономику и снизит зависимость от иностранных рабочих.

Третий законопроект касается обязательного экзамена по русскому языку для детей мигрантов. Сейчас они учатся в обычных классах. В итоге педагогу приходится объяснять таким ученикам значение каждого слова вместо того, чтобы спокойно вести урок. От этого страдает успеваемость других детей.

– В перспективе образование для детей мигрантов должно стать платным, – говорит лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. – Это поможет поднять зарплаты учителям. В России есть дефицит кадров. Но решать его в ущерб безопасности недопустимо.

Партия «Новые люди» считает, что эти три инициативы сделают улицы российских городов, в том числе Омска, безопаснее.