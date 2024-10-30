Омск-Информ
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·Происшествия

Александр Бастрыкин заинтересовался громким делом, которое случилось в Омске.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело после нападения 15-летнего подростка на женщину-таксиста. По информации следствия, злоумышленник ударил жертву ножом пять раз и угнал автомобиль.

Пострадавшую омичку госпитализировали. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе омского СК предоставить доклад о ходе уголовного дела. Напомним, что сейчас подростка отправили в СИЗО, он пробудет там до 27 декабря.

·Происшествия

Александр Бастрыкин заинтересовался громким делом, которое случилось в Омске.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело после нападения 15-летнего подростка на женщину-таксиста. По информации следствия, злоумышленник ударил жертву ножом пять раз и угнал автомобиль.

Пострадавшую омичку госпитализировали. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе омского СК предоставить доклад о ходе уголовного дела. Напомним, что сейчас подростка отправили в СИЗО, он пробудет там до 27 декабря.