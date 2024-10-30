Омск-Информ
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·Происшествия

Несколько дней назад студент распылил перцовый баллончик в лицо преподавателя.

В понедельник, 28 октября, в эфире федерального телеканала сообщили, что студент омского вуза распылил перцовый баллончик в лицо преподавателя, который поставил на пересдаче плохую оценку. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело. Глава федерального СК Александр Бастрыкин поручил руководителю омского ведомства доложить о результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

·Происшествия

Несколько дней назад студент распылил перцовый баллончик в лицо преподавателя.

В понедельник, 28 октября, в эфире федерального телеканала сообщили, что студент омского вуза распылил перцовый баллончик в лицо преподавателя, который поставил на пересдаче плохую оценку. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело. Глава федерального СК Александр Бастрыкин поручил руководителю омского ведомства доложить о результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.