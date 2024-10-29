Омск-Информ
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·Общество

Социальные учреждения внезапно остались без отопления.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя омского следственного комитета Виталия Батищева доклад о проверке по факту нарушения прав жителей Знаменского района. В селе Знаменском без отопления остались детский сад, школа, центральная районная больница и дом престарелых. Причиной стало отсутствие денег и угля у «Знаменского ЖКХ». Поставщика топлива пытались найти через торги, но никто из предпринимателей не заявился. Еще вчера омский следственный комитет заявил, что проведет проверку.

·Общество

Социальные учреждения внезапно остались без отопления.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя омского следственного комитета Виталия Батищева доклад о проверке по факту нарушения прав жителей Знаменского района. В селе Знаменском без отопления остались детский сад, школа, центральная районная больница и дом престарелых. Причиной стало отсутствие денег и угля у «Знаменского ЖКХ». Поставщика топлива пытались найти через торги, но никто из предпринимателей не заявился. Еще вчера омский следственный комитет заявил, что проведет проверку.