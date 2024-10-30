Омск-Информ
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·Авто

Бордюры сделают только в следующем году.
Сегодня специалисты омского департамента городского хозяйства провели выездное совещание на участке Красного Пути, где вчера в водоотводную канаву съехал автобус. Чиновники решили укрепить обочину. Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства уже приступили к работам. 
– Накануне на этом участке Красного Пути установили временные предупреждающие знаки дорожного движения, из-за обильных осадков бригада Управления дорожного хозяйства и благоустройства проводила откачку воды из ливневой канализации, – добавили в мэрии.
В следующем году на этом аварийно опасном участке установят бордюры. Отток воды с проезжей части тоже обеспечат.
1432
·Авто

Бордюры сделают только в следующем году.
Сегодня специалисты омского департамента городского хозяйства провели выездное совещание на участке Красного Пути, где вчера в водоотводную канаву съехал автобус. Чиновники решили укрепить обочину. Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства уже приступили к работам. 
– Накануне на этом участке Красного Пути установили временные предупреждающие знаки дорожного движения, из-за обильных осадков бригада Управления дорожного хозяйства и благоустройства проводила откачку воды из ливневой канализации, – добавили в мэрии.
В следующем году на этом аварийно опасном участке установят бордюры. Отток воды с проезжей части тоже обеспечат.
1432