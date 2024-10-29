Омск-Информ
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·Общество

В регионе циркулировали риновирусы, парагрипп и COVID-19.
Роспотребнадзор рассказал, какие вирусы циркулировали в Омской области с 21 по 27 октября. На минувшей неделе жители региона чаще всего болели риновирусами – 75 %, парагриппом – 12,5 % и коронавирусом (COVID-19) – 12,5 %.
Отметим, что неделей ранее, с 14 по 20 октября, в регионе также циркулировали риновирусы – 72,7 %. Еще 18,2 % заражений пришлось на аденовирусы, а 9,1 % – на парагрипп.
·Общество

В регионе циркулировали риновирусы, парагрипп и COVID-19.
Роспотребнадзор рассказал, какие вирусы циркулировали в Омской области с 21 по 27 октября. На минувшей неделе жители региона чаще всего болели риновирусами – 75 %, парагриппом – 12,5 % и коронавирусом (COVID-19) – 12,5 %.
Отметим, что неделей ранее, с 14 по 20 октября, в регионе также циркулировали риновирусы – 72,7 %. Еще 18,2 % заражений пришлось на аденовирусы, а 9,1 % – на парагрипп.