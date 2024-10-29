Омск-Информ
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·Общество

Эту сумму он заплатит за то, что сорвал сроки работ.
Прокуратура завела на директора ООО «Капитал развитие» дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Его оштрафовали на 46,8 млн рублей.
Напомним, в 2022 году департамент строительства заключил с компанией контракт на строительство школы в микрорайоне Серебряный Берег. Стоимость работ оценили более чем в 1,1 млрд рублей. Однако подрядчик затянул работы, не уложился в сроки, и его заменили.
Теперь строительством школы занимается компания «Русстрой». Власти ожидают, что до конца года подрядчик закроет тепловой контур здания, а после приступит к отделке помещений.
·Общество

Эту сумму он заплатит за то, что сорвал сроки работ.
Прокуратура завела на директора ООО «Капитал развитие» дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Его оштрафовали на 46,8 млн рублей.
Напомним, в 2022 году департамент строительства заключил с компанией контракт на строительство школы в микрорайоне Серебряный Берег. Стоимость работ оценили более чем в 1,1 млрд рублей. Однако подрядчик затянул работы, не уложился в сроки, и его заменили.
Теперь строительством школы занимается компания «Русстрой». Власти ожидают, что до конца года подрядчик закроет тепловой контур здания, а после приступит к отделке помещений.