Омск-Информ
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·Общество

Осадки пройдут в некоторых районах области.
По данным Обь-Иртышского УГМС, ближайшей ночью в Омской области ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. В некоторых районах также будут туманы и гололедно-изморозевые явления. Завтра днем осадки продолжатся. Температура воздуха составил 0...+5 градусов.
В среду и четверг местами также ожидается слабый снег. Температура составит +1...+6 градусов. Скорость ветра не будет превышать 10 м/с.
Отметим, что мокрый снег синоптики обещали омичам и сегодня.
·Общество

Осадки пройдут в некоторых районах области.
По данным Обь-Иртышского УГМС, ближайшей ночью в Омской области ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. В некоторых районах также будут туманы и гололедно-изморозевые явления. Завтра днем осадки продолжатся. Температура воздуха составил 0...+5 градусов.
В среду и четверг местами также ожидается слабый снег. Температура составит +1...+6 градусов. Скорость ветра не будет превышать 10 м/с.
Отметим, что мокрый снег синоптики обещали омичам и сегодня.