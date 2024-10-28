Омск-Информ
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·Общество

Температура воздуха постепенно опускается к нулевой отметке.

В понедельник, 28 октября, в Омске ожидается дождливая погода, сообщают популярные метеосайты. Днем температура воздуха поднимется максимум до +5 градусов, к вечеру она начнет падать, пойдет дождь со снегом.

В последующие дни температура начнет опускаться к нулевой отметке, однако зиму пока ждать рано. В конце недели ожидается очередная волна тепла, будет до +10 градусов.

·Общество

Температура воздуха постепенно опускается к нулевой отметке.

В понедельник, 28 октября, в Омске ожидается дождливая погода, сообщают популярные метеосайты. Днем температура воздуха поднимется максимум до +5 градусов, к вечеру она начнет падать, пойдет дождь со снегом.

В последующие дни температура начнет опускаться к нулевой отметке, однако зиму пока ждать рано. В конце недели ожидается очередная волна тепла, будет до +10 градусов.