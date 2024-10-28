Руководитель Знаменского района Сергей Максимов заявил, что местным котельным не хватает объема тепловой энергии.

Глава Знаменского района Омской области Сергей Максимов объяснил, как сложилась ситуация с отсутствием отопления. Ранее «Омск-информ» сообщал, что центральная районная больница, дом престарелых, школа и детсад в Знаменском сельском поселении до сих пор остаются без тепла. По данным источников редакции, местная ресурсоснабжающая организация, МУП «Знаменское ЖКХ», из-за проблем с финансами не сумела вовремя приобрести уголь для котельных через процедуру торгов.

В свою очередь, глава района рассказал, что топливо все же приобретено. Но его не хватает для снабжения социальных объектов.

– В рамках подготовки к отопительному периоду 2024–2025 гг. МУП «Знаменское ЖКХ» приобретено твердое топливо, – заявил Максимов. – Однако возникли проблемы с выработкой котельными необходимого объема тепловой энергии. Работа по устранению ведется.

По словам главы района, МУП «Знаменское ЖКХ» на данный момент проводит сбор коммерческих предложений для заключения прямого договора на поставку твердого топлива (угля).

По факту же ситуация с замерзающими домом престарелых и больницей скорее следствие планомерного выкачивания средств из предприятия. Так, на прежнего директора предприятия Владимира Канайкина заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии силовиков, в 2021–2022 годах он заключал с гражданами договоры на приобретение дров для нужд котельных района, но при оплате полученного топлива бюджетными деньгами проворачивал нехитрую схему.

Продавцам с расчетного счета ЖКХ перечислялись деньги в значительно большем размере, чем были поставлены дрова. Канайкин приходил к поставщикам, объявлял, что произошла ошибка в расчетах, и просил вернуть «лишние» средства наличными. Так руководитель «наварился» на 1,781 млн рублей. Средства он потратил на личные нужды, тогда как у МУП накопились долги, которые потянули за собой другие проблемы.