Он пытался обжаловать приговор, но безуспешно.

Кировский районный суд Омска вынес приговор 22-летнему местному жителю за ДТП с бензовозом, в котором погиб человек и еще двое пострадали. За нарушение ПДД его отправили на принудительные работы на 1,5 года с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства. Также суд лишил его водительских прав на 2 года.

Напомним, авария произошла ночью 28 сентября 2023 года на улице 22-го Декабря. Омич на Chevrolet Lacetti выехал на полосу для встречного движения и врезался в бензовоз Volvo с полуприцепом-цистерной. В аварии погибла 21-летняя девушка, которая сидела на переднем пассажирском сиденье. Сидевшие сзади девушки, 21 и 18 лет, получили тяжелые травмы.