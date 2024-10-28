Он пытался обжаловать приговор, но безуспешно.
Кировский районный суд Омска вынес приговор 22-летнему местному жителю за ДТП с бензовозом, в котором погиб человек и еще двое пострадали. За нарушение ПДД его отправили на принудительные работы на 1,5 года с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства. Также суд лишил его водительских прав на 2 года.
Напомним, авария произошла ночью 28 сентября 2023 года на улице 22-го Декабря. Омич на Chevrolet Lacetti выехал на полосу для встречного движения и врезался в бензовоз Volvo с полуприцепом-цистерной. В аварии погибла 21-летняя девушка, которая сидела на переднем пассажирском сиденье. Сидевшие сзади девушки, 21 и 18 лет, получили тяжелые травмы.
Свою вину водитель признал полностью. Он также добровольно возместил потерпевшим моральный вред.
– В судебном заседании потерпевшие заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым. Однако суд согласился с прокуратурой, возражавшей против прекращения с учетом обстоятельств и повышенной общественной опасности совершенного преступления, а также его последствий, – сообщили в прокуратуре.
Сторона защиты и потерпевшие обжаловали решение, но судебная инстанция оставила их жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.