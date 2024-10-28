Первый период и игра в меньшинстве стали «хроническими болезнями» омской команды.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин объяснил, почему его команда постоянно пропускает голы в начале матчей. Во вчерашней игре против магнитогорского «Металлурга» (3:2, победа в овертайме) омичи пропустили на 4-й минуте и смогли отыграться только под занавес первого периода.

За 19 сыгранных матчей регулярного чемпионата КХЛ «ястребы» выиграли первый период только в двух(!) встречах. Разница шайб – 10:21. Это худший показатель в лиге.

– Понятно, что акцентируем на этом внимание. Здесь еще вопрос в психологии, в том давлении, которое ребята испытывают. Как ни стараются, но зажаты в начале, что проявляется особенно против тех команд, которые на ходу, – сказал главный тренер «Авангарда».

Кроме слабого начала матчей, «ястребы» ужасно играют в меньшинстве. С начала чемпионата команда Сергея Звягина пропустила 14 голов за 55 попыток, то есть в каждом четвертом случае. В этом компоненте хуже омичей только новосибирская «Сибирь».