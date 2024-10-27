Омск-Информ
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·Спорт

Напряженное противостояние закончилось триумфом омской команды. 

Сегодня, 27 октября, на «G-Drive Арене» «Авангард» встретился с «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в матче открыли гости на 4-й минуте встречи – 1:0. «Ястребы» сравняли на 19-й минуте периода: отличился Рид Буше, который забил после выигранного вбрасывания – 1:1.

Во втором периоде магнитогорцы вышли вперед – 2:1. Затем соперник заработал удаление из-за подножки, и «Авангард» реализовал большинство: на 13-й минуте периода Семен Чистяков забил с подачи Линдена Вея – 2:2.

В третьем периоде ожесточенное противостояние команд не привело к результатам. И команды ушли на овертайм.  Победный гол в ворота «Металлурга» забросил нападающий омской команды Линден Вей. Итоговый счет составил 3:2.

Следующий матч  состоится в четверг, 31 октября в 19:30. «Авангард» сыграет с тольяттинской «Ладой».

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·Спорт

Напряженное противостояние закончилось триумфом омской команды. 

Сегодня, 27 октября, на «G-Drive Арене» «Авангард» встретился с «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в матче открыли гости на 4-й минуте встречи – 1:0. «Ястребы» сравняли на 19-й минуте периода: отличился Рид Буше, который забил после выигранного вбрасывания – 1:1.

Во втором периоде магнитогорцы вышли вперед – 2:1. Затем соперник заработал удаление из-за подножки, и «Авангард» реализовал большинство: на 13-й минуте периода Семен Чистяков забил с подачи Линдена Вея – 2:2.

В третьем периоде ожесточенное противостояние команд не привело к результатам. И команды ушли на овертайм.  Победный гол в ворота «Металлурга» забросил нападающий омской команды Линден Вей. Итоговый счет составил 3:2.

Следующий матч  состоится в четверг, 31 октября в 19:30. «Авангард» сыграет с тольяттинской «Ладой».

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