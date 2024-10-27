Напряженное противостояние закончилось триумфом омской команды.
Сегодня, 27 октября, на «G-Drive Арене» «Авангард» встретился с «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Счет в матче открыли гости на 4-й минуте встречи – 1:0. «Ястребы» сравняли на 19-й минуте периода: отличился Рид Буше, который забил после выигранного вбрасывания – 1:1.
Во втором периоде магнитогорцы вышли вперед – 2:1. Затем соперник заработал удаление из-за подножки, и «Авангард» реализовал большинство: на 13-й минуте периода Семен Чистяков забил с подачи Линдена Вея – 2:2.
В третьем периоде ожесточенное противостояние команд не привело к результатам. И команды ушли на овертайм. Победный гол в ворота «Металлурга» забросил нападающий омской команды Линден Вей. Итоговый счет составил 3:2.
Следующий матч состоится в четверг, 31 октября в 19:30. «Авангард» сыграет с тольяттинской «Ладой».