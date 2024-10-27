Форвард заявил, что омская команда сохраняла концентрацию в течение всего матча.
Автор сегодняшнего победного гола «Авангарда» нападающий Линден Вей прокомментировал игру с «Металлургом». Омичи одолели магнитогорцев в овертайме со счетом 3:2.
Форвард заявил, что команда прицельно готовилась к игре с сильным соперником.
– Думаю, что сегодня получился хороший матч, потому что «Металлург» – сильная команда, и мы знали, к чему надо готовиться. В последнее время у «Авангарда» все идет не так гладко, но очень рад, что победа осталась за нами, – сказал Вей.
Нападающий убежден, что обстоятельства сложились в пользу «Ястребов», которым крайне важна была сегодняшняя победа.
– Мы сохраняли концентрацию в течение всего матча. Потому что победа была важна не только для команды, но и для болельщиков. Мы это прекрасно понимали. Там получился удачный отскок, мы поймали соперника на пересменке, и здорово, что все-таки поразили его ворота, – добавил Вей.
Отметим, что до попадания в зону плей-офф омский хоккейный клуб отделяют 4 очка.