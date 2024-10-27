Болельщиков ждет матч в стилистике «Игры престолов».

Сегодня, 27 октября, на «G-Drive Арене» «Авангард» сыграет с «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Сам матч пройдет в стилистике сериала «Игра престолов». Для атмосферности солисты IMPERIALIS ORCHESTRA исполнят саундтреки к фильму.

А перед матчем, в 15:40, травмированный нападающий омичей Владимир Ткачев раздаст автографы всем, кто сумел отстоять огромную очередь из желающих. Сам матч начнется в 17:00.

Из 18 матчей нынешнего сезона «ястребы» выиграли только 6 и идут на десятом месте в Восточной конференции, не попадая в плей-офф. В среду, 23 октября, «Авангард» проиграл дома челябинскому «Трактору» со счетом 3:4. Ранее заслуженный тренер России Федор Канарейкин, работавший главным тренером «Авангарда» в сезоне 2016/2017, заявил, что отставка Сергея Звягина давно назрела.