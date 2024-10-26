Они касаются миграционной сферы, социальных сетей и работы в органах власти.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в ноябре. Один из главных направлен на совершенствование миграционной сферы. По словам политика, изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в государственных системах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил российские законы.

Еще одна новелла – Роскомнадзор будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.

– Это повысит безопасность в цифровой среде. Владельцы страниц в социальных сетях наряду со СМИ должны нести ответственность за достоверность информации, которую они распространяют, – отметил Володин.

И третье важное изменение касается досрочного прекращения полномочий иноагентов в органах власти. Как подчеркнул спикер Госдумы, представлять интересы людей в органах публичной власти не будут те, кто работает не в интересах своей страны.