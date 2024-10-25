Как это нередко бывает в сфере здравоохранения, руководителем больницы стал заместитель бывшего главврача.

Исполняющей обязанности главного врача клинической медико-санитарной части № 7, расположенной в городке Нефтяников, учреждена Наталья Ражева. До своего назначения она работала в этом же учреждении заместителем главврача по медицинской части, сообщает портал «СуперОмск».

Должность главврача КМСЧ № 7 стала вакантной в начале этой недели. Руководивший медсанчастью с 2015 года Вячеслав Егоренко возглавил городскую клиническую больницу имени Кабанова на Левобережье. Прежний главврач этой больницы Анатолий Малюк оставил свой пост в конце сентября.