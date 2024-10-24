Капремонт запланирован на 2024–2030 годы.

Как сообщили в министерстве образования по Омской области, в регионе требуется ремонт в ряде студенческих общежитий. По словам президента России Владимира Путина на Федеральном собрании, в течение шести лет планируется отремонтировать 800 общежитий при университетах. Накануне проведено совещание с представителями Минобрнауки РФ и вузов, на котором обсудили организацию работы по программе капремонтов в 2024–2025 годах. Для наибольшей эффективности этой программы разработан стандарт по капремонту общежитий.

В Омской области ремонт необходим в 33 общежитиях. По поручению Минобрнауки, в Минобре создана рабочая группа, подготовлены планы-графики проведения капитальных ремонтов сроком на шесть лет, с 2024 на 2030 год.

В нынешнем году ведется капитальный ремонт в двух общежитиях ОмГПУ. Кроме того, уже выполнен ремонт в четырех общежитиях ОмГАУ и в одном общежитии ОмГУПСа за счет федерального бюджета и внебюджетных средств.