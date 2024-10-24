Дамир Шарипзянов признал, что у команды очень тяжелый период, и пообещал еще больше работать. Другого выхода у «ястребов» нет.

После домашнего матча с «Трактором», проигранного хоккеистами «Авангарда» со счетом 3:4, капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов записал видеообращение к омским болельщикам. Он поблагодарил фанатов за поддержку, признал, что у команды сложный период, и заявил, что «Авангард» продолжит биться за себя и за Омск.

– Спасибо вам за вашу поддержку, за то, что приходите на матчи, болеете за нас. Поверьте, мы стараемся, выходим, бьемся, – сказал Шарипзянов. – Да, не все получается, сейчас очень тяжелый период для команды. Отговорок мы не ищем, выходим, бьемся ради себя, ради вас, ради нашего прекрасного города, ради нашей прекрасной арены. Спасибо вам большое, мы будем стараться, еще больше работать, выходить из этой ситуации. Другого выхода у нас не остается.

В 18 матчах нынешнего сезона «Авангард» потерпел 12 поражений. У команды 13 очков и десятое место в таблице Восточной конференции.