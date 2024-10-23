Работы должны были завершить больше двух месяцев назад.
Прокуратура внесла представление директору ООО «СПК «Дорстрой», а также вынесла постановление о привлечении его к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов). Как сообщили в ведомстве, причиной стал некачественный и слишком долгий ремонт дороги.
В апреле 2024 года чиновники заключили контракт с «Дорстроем» на ремонт улицы Маяковского. Работы планировалось выполнить до 1 августа, однако подрядчик не успел.
– Техническая готовность на сегодняшний день составляет 95,1 %. Кроме того, испытание образцов уложенного асфальтобетона показало несоответствие содержания воздушных пустот верхнего дорожного покрытия вблизи здания № 70 по ул. Маяковского и вблизи остановки «Степная», – сообщили в прокуратуре.
Ранее в мэрии сообщали, что новый слой асфальта на Маяковского не соответствует требованиям. Устранение нарушений и завершение ремонтных работ контролирует прокуратура.