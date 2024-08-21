Претензии у чиновников возникли не ко всей дороге, а только к некоторым участкам.
Сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» проверили качество ремонта асфальта на улице Маяковского в Омске. Отбор и исследование кернов показали, что толщина выравнивающего слоя на некоторых участках оказалась недостаточной. Такие участки, по словам мэра Сергея Шелеста, заасфальтируют повторно.
– Специалисты проверяют укладку каждого слоя асфальта. Пробы отбирают в нескольких местах, чтобы объективно оценить толщину дорожной одежды на всей протяженности участка. К продолжению работ приступают после положительной оценки проб, переданных в лабораторию, – добавил Шелест.
Отметим, что на улице Маяковского также выкладывают тротуары из плитки. Планируется установка светофоров, павильонов для ожидания общественного транспорта, дорожных знаков, ограждения. В конце подрядчик нанесет разметку из термопластика. Завершить работы планируется до конца сентября.