Из-за ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ по нему будет прекращено движение троллейбуса, связывающего Левобережье с городком Нефтяников.

Жители Омска обратились в мэрию с вопросом об увеличении количества автобусов, связывающих Левый берег и городок Нефтяников на период капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Из-за проведения масштабных работ на мосту уже в ноябре там прекратится движение троллейбуса № 67.

– Будут ли усилены автобусные маршруты № 87 (РЭБ – Завод СК), № 90 (Сады Медик – Улица Бархатовой), № 96 (Улица Крупской – ОНПЗ)? – задаются вопросом омичи. – Все три маршрута связывают Левобережье и Нефтяники. При условии, что магистральный троллейбусный маршрут № 67 будет отменен, а выпуск автобусов будет составлять максимум половину от сегодняшнего выпуска троллейбусов, однозначно напрашивается усиление вышеперечисленных маршрутов.

В городской администрации подтвердили прекращение троллейбусного движения, а также сообщили, что увеличивать количество автобусов на предложенных омичами маршрутах не планируют.

– Увеличение количества автобусов по маршрутам № 87, 90, 96 не планируется. Вопрос транспортного обслуживания населения на указанный период находится в проработке у специалистов, – говорится в ответе мэрии.

Скорее всего, проблему троллейбуса № 67 закроют автобусами, которые будут следовать по такому же маршруту и иметь аналогичный номер. Как часто они будут ходить, пока неизвестно.

Что касается троллейбусов № 7 и 16, которые сейчас ходят по мосту у Телецентра, то они будут возвращены на Ленинградский мост. Для этого необходимо завершить ремонт участка дороги на бульваре Архитекторов. Работы обещают провести в течение месяца.