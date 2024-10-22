Омск-Информ
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·Происшествия

Уличного художника под псевдонимом Slava пока не поймали.
Представители муниципального предприятия «Электрический транспорт» пока не писали заявление на вандалов, которые разрисовали троллейбусы в депо. Об этом РИА «Омск-информ» сообщили в пресс-службе полиции.
При этом еще в минувшее воскресенье, 20 октября, правоохранители зарегистрировали материал проверки по информации из соцсетей. Они устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в ночь на воскресенье неизвестные вандалы проникли в депо и разрисовали два троллейбуса. На транспорт нанесли граффити-надписи, в том числе надпись Slava. На предприятии проводят служебное расследование.
·Происшествия

Уличного художника под псевдонимом Slava пока не поймали.
Представители муниципального предприятия «Электрический транспорт» пока не писали заявление на вандалов, которые разрисовали троллейбусы в депо. Об этом РИА «Омск-информ» сообщили в пресс-службе полиции.
При этом еще в минувшее воскресенье, 20 октября, правоохранители зарегистрировали материал проверки по информации из соцсетей. Они устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в ночь на воскресенье неизвестные вандалы проникли в депо и разрисовали два троллейбуса. На транспорт нанесли граффити-надписи, в том числе надпись Slava. На предприятии проводят служебное расследование.