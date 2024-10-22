Омск-Информ
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·Спорт

Еще две недели назад легенда «ястребов» работал генеральным менеджером клуба, а сегодня он один из тренеров.

Легендарный нападающий «Авангарда» Антон Курьянов высказался о своем увольнении с поста генерального менеджера клуба. Он был отправлен в отставку две недели назад на фоне поражений «ястребов». При этом специалист сохранил за собой должность тренера команды.

– Так решили в руководстве клуба. Я работаю там, где больше полезен, где нужен «Авангарду» на данный момент, – сказал Курьянов в комментарии порталу «Чемпионат».

Ранее специалист рассказал о моральном настрое команды после 11 поражений.

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·Спорт

Еще две недели назад легенда «ястребов» работал генеральным менеджером клуба, а сегодня он один из тренеров.

Легендарный нападающий «Авангарда» Антон Курьянов высказался о своем увольнении с поста генерального менеджера клуба. Он был отправлен в отставку две недели назад на фоне поражений «ястребов». При этом специалист сохранил за собой должность тренера команды.

– Так решили в руководстве клуба. Я работаю там, где больше полезен, где нужен «Авангарду» на данный момент, – сказал Курьянов в комментарии порталу «Чемпионат».

Ранее специалист рассказал о моральном настрое команды после 11 поражений.

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