Тренер хоккейного клуба отметил, что после череды поражений команде придется восстанавливать настрой на победу.

Тренер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о моральном настрое команды после 11 поражений. По его словам, ситуация не из простых. Но хоккеисты не теряют надежды вернуть себе победный настрой.

– Нам не остается ничего, кроме как работать. Все всё понимают, и последние два матча были очень неплохими по содержанию, но нелепые моменты испортили концовку домашней встречи со «Спартаком», – цитирует Курьянова Allhockey.ru. – Думаю, что если будут такие же самоотдача и выполнение игрового задания, то мы должны встать на те рельсы, на которых должны быть.

По его словам, первые три победы расслабили «Авангард». Что повлияло на дальнейшие игры.

– Мы работаем над тем, чтобы всем вместе выходить из сложившейся ситуации. Наверное, многим из нас первые три победы на старте регулярки вскружили голову. Поэтому мы сейчас должны отталкиваться от пола, – добавил Курьянов.

Сейчас на счету «ястребов» всего 13 очков в 17 играх. Омичи занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, что ниже зоны плей-офф.