Омск-Информ
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·Спорт

В 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ нападающий набрал всего одно очко.

ХК «Авангард» вернул в состав американского нападающего Коула Касселса. Ранее сообщалось о планах «ястребов» обменять форварда, который за 14 матчей регулярного чемпионата набрал всего одно очко и перестал попадать в заявку команды на игры.

– Правила в клубе таковы, что те, кто не попадает в состав, тренируются после играющего состава. На сегодняшний день Коул в команде, – прокомментировал ситуацию тренер «Авангарда» Антон Курьянов, слова которого приводит «Чемпионат».

Омская команда может отказаться от услуг целого ряда хоккеистов, не оправдавших возложенных надежд. Среди них защитник Даррен Диц, а также форварды Станислав Галиев и Алексей Макеев.

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·Спорт

В 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ нападающий набрал всего одно очко.

ХК «Авангард» вернул в состав американского нападающего Коула Касселса. Ранее сообщалось о планах «ястребов» обменять форварда, который за 14 матчей регулярного чемпионата набрал всего одно очко и перестал попадать в заявку команды на игры.

– Правила в клубе таковы, что те, кто не попадает в состав, тренируются после играющего состава. На сегодняшний день Коул в команде, – прокомментировал ситуацию тренер «Авангарда» Антон Курьянов, слова которого приводит «Чемпионат».

Омская команда может отказаться от услуг целого ряда хоккеистов, не оправдавших возложенных надежд. Среди них защитник Даррен Диц, а также форварды Станислав Галиев и Алексей Макеев.

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