Нападающий уже второй матч подряд не попадает в заявку «ястребов» и вскоре может покинуть Омск.

ХК «Авангард» планирует расторгнуть контракт с американским нападающим Коулом Касселсом. По данным портала «Чемпионат», с большой долей вероятности договор будет расторгнут по соглашению сторон, но прорабатывается и вопрос с обменом хоккеиста.

Касселс не попал в заявку «ястребов» на два последних выездных матча – против «Металлурга» и «Трактора». До этого за 14 игр регулярного чемпионата КХЛ он набрал всего 1 (0+1) очко по системе «гол+пас». Его показатель полезности «-5».